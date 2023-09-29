В 20-й раз в сезоне РПЛ счёт матча был открыт в первые девять минут

В 20-й раз в текущем сезоне Российской премьер-лиги счет матча был открыт в его первые девять минут, это сделал бразильский игрок «Урала» Шеттине в матче против «Ростова» на пятой минуте. Фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

А всего матчей, в которых был открыт счет было 69. Получается, что процент голов на отрезке с первой – по девятую минута составляет аж 29%.

Напомним, что первый матч 10 тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» продолжается. Дончанам во втором тайме удалось сравнять счёт и отыграться, уступая 0:2 по ходу тайма первого.

Текстовую трансляцию матча проводит LiveResult.ru.