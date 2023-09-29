Алдонин: Федотов ещё может исправить ситуацию в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о неудачных результатах «армейцев» под руководством Владимира Федотова.

«Красно-синие» не могут выиграть на протяжении пяти матчей в Российской премьер-лиге.

«Все можно исправить. Тем более, отрыв от лидирующей группы небольшой. ЦСКА – управляемая команда, с характером. Удастся – будет здорово, нет – руководство клуба сделает определенные выводы», — приводит слова Алдонина Metaratings.

ЦСКА набрал 13 очков и занимает девятую позицию в чемпионате России. Завтра, 30 сентября, подопечные Федотова примут на своем стадионе калининградскую «Балтику». Матч должен стартовать в 19:00 по мск. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию поединка.