«Ростов» отыграл и второй гол «Урала» в первой же атаке после перерыва

Матч 10-го тура Премьер-лиги «Ростов» - «Урал» получается очень событийным. На 40-й секунде второго тайма команда Валерия Карпина полноценно вернулась в игру. Илья Вахания блеснул индивидуальными действиями и сам завершил проход прострелом к воротам, и мяч от ноги Мингияна Бевеева отскочил в сетку. Счет стал 2:2.

В первом тайме быстро отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев, а позже Максим Осипенко забил пенальти.

В онлайн-таблице уральцы делят пятое место со «Спартаком», противник - 11-й. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.