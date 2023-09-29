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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко может сыграть с «Краснодаром»

29 Сентября 2023 • 19:51 Комментировать
Ростов
2:2
Урал
2-й тайм

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о своём состоянии.

Напомним, футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения. 

«Восстановление проходит нормально. Буду ли готов к «Локомотиву»? Не знаю, посмотрим. К «Краснодару»? Возможно», — приводит слова Комличенко портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 28-летний нападающий сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

В эти минуты «Ростов» принимает на своем поле екатеринбургский «Урал» в рамках десятого тура чемпионата России. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.

Встреча «Ростова» с «Локомотивом» состоится 3 октября, с «Краснодаром» — 7 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Краснодар Николай Комличенко
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