Комличенко может сыграть с «Краснодаром»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о своём состоянии.

Напомним, футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.

«Восстановление проходит нормально. Буду ли готов к «Локомотиву»? Не знаю, посмотрим. К «Краснодару»? Возможно», — приводит слова Комличенко портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 28-летний нападающий сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

В эти минуты «Ростов» принимает на своем поле екатеринбургский «Урал» в рамках десятого тура чемпионата России. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.

Встреча «Ростова» с «Локомотивом» состоится 3 октября, с «Краснодаром» — 7 октября.