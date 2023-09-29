Назван самый результативный игрок из бывшего СССР в топ-5 лигах Европы

Украинский форвард «Жироны» Артём Довбик стал самым результативным игроком из бывшего СССР в рамках топ-5 лиг Европы. Сейчас у нападающего пять результативных действий за его клуб – три гола и два ассиста в семи матчах Ла Лиги, сообщает в рейтинге Transfermarkt.

Второе место – у вингера «Наполи» из Грузии Хвичи Кварацхелии – в его активе четыре голевых действия – гол и три ассиста. Третье место уже у перешедшего в «Аякс» соотечественника Кварацхелии Жоржа Микаутадзе – два гола и один ассист он успел оформить за «Мец» до перехода в амстердамский гранд. Четвёртое и пятое места – у российского полузащитника «Монако» Александра Головина (два гола и ассист) и армянского полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна (два гола и ассист).