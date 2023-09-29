«Ростов» размочил счёт матча с «Уралом», Осипенко реализовал пенальти

В матче 10-го тура Премьер-лиги «Ростов» - «Урал» в очередной раз обновился счёт. Гости быстро забили два гола, они на счету Гильермо Шеттине и Андрея Егорычева. Неожиданно отличилась и другая команда. На 33-й минуте ростовчане получили право пробить 11-метровый после видеопросмотра эпизода. К мячу подошел вернувшийся в основе Максим Осипенко и реализовал свой шанс. Мяч полетел в правый угол ворот, голкипер прыгнул туда же, но все же не выручил свою команду.

«Ростов» уступает 1:2. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.