Прудников дал совет Юрану

Бывший форвард московского «Спартака» и «Амкара» Александр Прудников отреагировал на желание Сергея Юрана через пару лет возглавить российский топ клуб и дал тренеру небольшой совет.

«Мне сложно это комментировать. Как говорится, посмотрим. Для работы в топ-клубе ему нужно дать результат с другой командой, но пока его особо нет. В последнее время он трудился в «Химках» и «Пари НН». А команд, которые бы превосходно выступали, у него еще не было. Тут нельзя пока что-то определённое говорить», - делится Прудников с «Матч ТВ».

Напомним, что прямо сейчас «Пари НН» Юрана идёт в турнирной таблице Премьер-лиги на седьмом месте – в активе клуба 14 баллов, а отставание от третьего места составляет всего три балла.

Юран: Моя цель – бороться за чемпионство с топ-клубом