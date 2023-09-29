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Прудников дал совет Юрану

29 Сентября 2023 • 19:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
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Через 17 ч. 31 мин.

Бывший форвард московского «Спартака» и «Амкара» Александр Прудников отреагировал на желание Сергея Юрана через пару лет возглавить российский топ клуб и дал тренеру небольшой совет.

«Мне сложно это комментировать. Как говорится, посмотрим. Для работы в топ-клубе ему нужно дать результат с другой командой, но пока его особо нет. В последнее время он трудился в «Химках» и «Пари НН». А команд, которые бы превосходно выступали, у него еще не было. Тут нельзя пока что-то определённое говорить», - делится Прудников с «Матч ТВ».

Напомним, что прямо сейчас «Пари НН» Юрана идёт в турнирной таблице Премьер-лиги на седьмом месте – в активе клуба 14 баллов, а отставание от третьего места составляет всего три балла.

Юран: Моя цель – бороться за чемпионство с топ-клубом

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Сергей Юран Александр Прудников
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