Шеттине стал первым бразильцем, забившим за «Урал» в чемпионатах России

Новичок екатеринбургского «Урала» Гильерме Шеттине сегодня вечером обрадовал уральских болельщиков голом в ворота «Ростова» на пятой минуте очной встречи.

Удивительно, но ещё ни разу за «Урал» за всю историю выступления в чемпионатах России не отличался бразильский игрок. Таким образом, Шеттине стал первым игроком «шмелей» с бразильским гражданством, которому удалось забить гол за команду. Фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что к 20-й минуте матча «Ростова» и «Урала» гости из Екатеринбурга забили уже дважды – помимо Шеттине голом отметился Андрей Егорычев.

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