«Урал» снова забил «Ростову» после удара Егорычева

Поединок 10-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Уралом» может получиться результативным. Гости забили свой второй мяч уже на 17-й минуте, отличился Анлрей Егорычев. И если на четвертой минуте его удар пришелся в Гильермо Шеттине, после чего был открыт счет, то сейчас полузащитник забил без помощи одноклубника. После вертикального паса был нанесен несильный, но точный удар метров с семи.

На табло 2:0, уральцы делят третье место с «Зенитом», соперник - 11-й вместе с «Рубином». Играть еще долго, и счет может обновиться еще не раз.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.