«Ростов» пропустил 20-й мяч в сезоне РПЛ – меньше даже у клубов из зоны вылета

Игроки «Ростова» пропустили в домашнем матче с «Уралом» на пятой минуте встречи – отличился Гильерме Шеттине. После этого эпизода счётчик пропущенных мячей у дончан в текущем сезоне Премьер-лиги дошёл до 20 – это больше, чем у любой другой команды лиги.

Отметим, что меньше всего на данный момент пропустил южный сосед «Ростова» - «Краснодар», всего три гола. Второй самой пропускающей командой после дончан является их сосед по турнирной таблице – казанский «Рубин» - 18 голов. «Факел» и «Сочи» из зоны вылета пропустили по 14 голов каждый.

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