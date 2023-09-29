«Урал» забил «Ростову» уже на четвёртой минуте

10-й тур Премьер-лиги открылся матчем «Ростов» - «Урал». В самом начале игры счёт был открыт. На четвёртой минуте гости повели - второй подряд угловой, мяч прилетел к Андрею Егорычеву, который пробил головой в Гильермо Шеттине, от которого игровой снаряд отскочил в сетку ворот «Ростова».

«Урал» поставил крест на четырехматчевой серии без забитых голов. Команда Виктора Ганчаренко настигает «Зенит» на третьем месте. Ростовчане делят 11-ю строчку в таблице. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.