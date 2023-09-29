Гол «Ростову» стал для Шеттине первым за «Урал»

Девять матчей во всех турнирах потребовалось бразильскому легионеру «Урала» Гильерме Шеттине, чтобы оформить свой первый гол за екатеринбургский клуб. Это случилось в матче «шмелей» против «Ростова», который проходит в эти минуты в Ростове-на-Дону – Шеттине не без везения распечатал ворота хозяев на самом старте игры.

Напомним, что до перехода в «Урал» бразилец был игроком «Грассхоппера» из элитного швейцарского дивизиона. Он оформил шесть голов и два ассиста за свою прошлую команду.

Следить за дальнейшими событиями битвы «Ростова» и «Урала» можно в текстовой трансляции от LiveResult.ru.