Барбоза: «Спартаку» повезло с Бонгонда, он может стать лидером команды

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о нападающем «Спартака» Тео Бонгонда, который перебрался в стан «красно-белых» прошлым летом.

«Бонгонда – футболист хорошего уровня, быстрый, техничный. «Спартаку» повезло, что они смогли приобрести игрока такого уровня. Я думаю, что в будущем он может стать лидером команды», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В составе «Спартака» Бонгонда принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых смог забить пять голов. Кроме того, на счету нападающего один ассист.

Стоит отметить, что 27-летний футболист является лучшим бомбардиром команды на текущий момент. Вторую строчку делят Квинси Промес и Александр Соболев, у которых по четыре мяча.