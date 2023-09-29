Легионер оборонцы «Сочи» Ваня Дркушич не поможет своему клубу в грядущей битве аутсайдеров РПЛ против «Факела». Об этом сообщил его агент Младен Ратковица.

«Ваня не сыграет в матче против «Факела» в воскресенье. Но, скорее всего, он будет готов к кубковой игре против «Оренбурга» на 4 октября», - цитирует Ратковицу «РИА Новости».

Напомним, на днях Дркушич известил о том, что уже тренируется на поле и скоро будет тренироваться с партнёрами по команде. Легионер с Балкан травмировался в текущем сентябре во время выездного матча его команды со столичным «Спартаком» (0:1).

Дркушич не поможет «Сочи» в игре против «Факела»