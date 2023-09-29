Ганчаренко: «Понимаем, что нам важно забить, ожидаем, что это будет сегодня»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Много изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущим туром в сегодняшнем матче. Это в большей степени плановая ротация или реакция на ход игры в Краснодаре?

- Я бы не сказал, что много, и ротация плановая. В любом случае у нас длинная обойма, и мы как-то должны использовать, чтобы свежие игроки подходили.

- После матча в Краснодаре вы говорили, что были проблемы из-за того, что скованно чувствовали себя фланги, были потери, что не давало быстро выходить в атаку. Как избежать этого сегодня?

- Мы постараемся. Может быть, путем того, что сегодня более опытная команда, знающая, что делать. В любом случае, одно дело, как мы действуем, второе - как соперник. Поэтому посмотрим, как у нас будет получаться сегодня.

- Обращает на себя внимание выход в старте Эрика Бикфалви. В предыдущем матче он вышел на замену на 60-й минуте. Сегодня с первых минут. Насколько он готов по времени?

- Учитывая, что тот матч он провел полчаса, сегодня он готов побольше. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Желательно, чтобы он как можно дольше находился на поле.

- Вопрос с забитыми мячами. Не самая приятная серия у «Урала», четыре матча без побед и забитых мячей. Как это влияет на команду, в эмоциональном плане давит ли или нет?

- Я бы так не сказал. Знаете, иногда бывает, что не имеешь моментов и забиваешь голы, а иногда есть ситуации, что моментов много, а голов нет. В нашем случае надо быть терпеливыми и ждать своего шанса. Мы понимаем, что нам важно забить. Ожидаем, что это будет сегодня.