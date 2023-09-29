Карпин: «Выход Осипенко в старте - вынужденная мера»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Уралом».

- Долгожданное для многих болельщиков появление в старте Максима Осипенко. Насколько он сегодня готов по времени и по кондициям?

- На 100%, понятно, что не готов, но вынужденная скорее мера не только на сегодняшнюю игру. Последний матч это показывает, он нужен команде - раз, плюс еще Терентьев подзаболел, температура поднялась.

- Вдогонку по Комличенко. Его снова нет в заявке. Когда его ждать?

- Вы меня так же спрашивали по Осипенко в течение двух месяцев. Когда будет готов, тогда и будет.

- Можно предположить, что это может до двух месяцев растянуться, или допустите какой-то срок, когда Николай будет помогать команде?

- Меньше двух месяцев, хорошо.

- «Урал», команда с которой «Ростову» предстоит сегодня играть, меньше всех забил в лиге. У него четыре матча без забитых мячей. Чего ждать от соперника сегодня в атаке?

- Давайте так: не бывает серий, когда команда долго не забивает или, наоборот, пропускает, или много забивает. Потом это прерывается, поэтому серии когда-то заканчиваются. Моменты у «Урала» есть, поэтому когда-то эта серия прервется. Хотелось бы, чтобы не с нами.

- По схеме соперника. В предыдущем матче «Урал» играл 4-4-2, потом перестраивался на пять защитников. Как думаете, как соперник будет действовать сегодня с первых минут?

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- Может и так, и так, судя по составу, который мы увидели. Могут и сыграть в три центральных защитника, и в два центральных. Да и по ходу матча «Урал» против нас в матчах на Кубок в течение одного тайма менял схему. Так что команда гибкая, так скажем, с точки зрения схемы. Играют 10 на 10 плюс вратарь, так что пять защитников или четыре защитника, это не столь важно.