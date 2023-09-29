Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Выход Осипенко в старте - вынужденная мера»

29 Сентября 2023 • 18:52 Комментировать
Ростов
2:2
Урал
2-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Уралом».

- Долгожданное для многих болельщиков появление в старте Максима Осипенко. Насколько он сегодня готов по времени и по кондициям?

- На 100%, понятно, что не готов, но вынужденная скорее мера не только на сегодняшнюю игру. Последний матч это показывает, он нужен команде  - раз, плюс еще Терентьев подзаболел, температура поднялась.

- Вдогонку по Комличенко. Его снова нет в заявке. Когда его ждать?

- Вы меня так же спрашивали по Осипенко в течение двух месяцев. Когда будет готов, тогда и будет.

- Можно предположить, что это может до двух месяцев растянуться, или допустите какой-то срок, когда Николай будет помогать команде?

- Меньше двух месяцев, хорошо.

- «Урал», команда с которой «Ростову» предстоит сегодня играть, меньше всех забил в лиге. У него четыре матча без забитых мячей. Чего ждать от соперника сегодня в атаке?

- Давайте так: не бывает серий, когда команда долго не забивает или, наоборот, пропускает, или много забивает. Потом это прерывается, поэтому серии когда-то заканчиваются. Моменты у «Урала» есть, поэтому когда-то эта серия прервется. Хотелось бы, чтобы не с нами.

- По схеме соперника. В предыдущем матче «Урал» играл 4-4-2, потом перестраивался на пять защитников. Как думаете, как  соперник будет действовать сегодня с первых минут?

Реклама


- Может и так, и так, судя по составу, который мы увидели. Могут и сыграть в три центральных защитника, и в два центральных. Да и по ходу матча «Урал» против нас в матчах на Кубок  в течение одного тайма менял схему. Так что команда гибкая, так скажем, с точки зрения схемы. Играют 10 на 10 плюс вратарь, так что пять защитников или  четыре защитника, это не столь важно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Максим Осипенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
73 мин
Ростов Ростов
Урал Урал
2
2
2.15 3.60 3.50
Видео
30.09.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
7.00 4.40 1.51
Видео
30.09.23 в 14:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1.85 3.80 4.40
Видео
30.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
3.50 3.60 2.15
Видео
30.09.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1.52 4.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
20:15 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Федотов ещё может исправить ситуацию в ЦСКА
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отыграл и второй гол «Урала» в первой же атаке после перерыва
19:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Химках» ответили, хотел ли клуб пригласить Глушакова и Щенникова
19:51 · Россия. Премьер-лига
Комличенко может сыграть с «Краснодаром»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Назван самый результативный игрок из бывшего СССР в топ-5 лигах Европы
19:38 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» размочил счёт матча с «Уралом», Осипенко реализовал пенальти
19:36 · Россия. Премьер-лига
Прудников дал совет Юрану
19:26 · Россия. Премьер-лига
Шеттине стал первым бразильцем, забившим за «Урал» в чемпионатах России
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Урал» снова забил «Ростову» после удара Егорычева
19:20 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пропустил 20-й мяч в сезоне РПЛ – меньше даже у клубов из зоны вылета
19:12 · Россия. Премьер-лига
«Урал» забил «Ростову» уже на четвёртой минуте
19:12 · Россия. Премьер-лига
Гол «Ростову» стал для Шеттине первым за «Урал»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Спартаку» повезло с Бонгонда, он может стать лидером команды
19:07 · Россия. Премьер-лига
Дркушич не поможет «Сочи» в игре против «Факела»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Понимаем, что нам важно забить, ожидаем, что это будет сегодня»
Все новости
Рекомендуем