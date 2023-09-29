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В «Крыльях» рассказали о состоянии Ушакова после травмы головы

29 Сентября 2023 • 18:52 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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01.10 16:30

В самарских «Крыльях Советов» рассказали о состоянии получившего сотрясение мозга полузащитника Егора Ушакова. Напомним, что футболист получил травму головы в выездном матче Кубка России против «Балтики», он прошёл 20 сентября.

«Сейчас он тренируется по индивидуальной программе, в общей группе ему пока нельзя проводить занятия. В заявку на матч со «Спартаком» он точно не попадет», - цитирует «РИА Новости» пресс-службу «Крыльев».

Напомним, что сейчас «Крылья» идут на чистом втором месте в РПЛ, в 10-м туре команда Игоря Осинькина встретится с конкурентом с вершины турнирной таблицы – столичным «Спартаком».

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Крылья Советов егор ушаков
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