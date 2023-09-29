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Деограсия: «Оренбург» выложится на 1000 процентов в матче с «Зенитом»

29 Сентября 2023 • 18:47 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
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Через 15 ч. 31 мин.

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящей игре против «Зенита».

«Я могу сказать одно, что мы выложимся на 1000 процентов, постараемся сражаться. Да, в футболе иногда выигрывает лучший, иногда — кто-то похуже. Но, опять же, это футбол, постараемся заработать три очка», — приводит слова Деограсии пресс-служба оренбургской команды.

После девяти туров «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков. «Сине-бело-голубые» располагаются на третьей позиции, имея в своем активе 17 баллов.

Встреча «Оренбурга» с «Зенитом» состоится 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 12:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Давид Деограсия
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