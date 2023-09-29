«Кокорин входит в пятёрку лучших российских нападающих» — Мостовой

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о форварде кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин находится в самом расцвете сил. Пару сезонов на высоком уровне он еще может выдать. Думаю, сейчас Александр входит в пятерку лучших российских форвардов», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что чемпионат Кипра не сравнится с топовыми лигами, но «Арис» выступает в Лиге Европы, где Кокорин уже отметился голом.

В текущем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в трех матчах за «Арис» и стал автором одного мяча.

30 сентября «Арис» встретится с «Аполлоном» в рамках шестого тура чемпионата Кипра. Начало игры — в 19:00 по мск.