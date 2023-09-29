Давила: «Ежедневно изучаю русский язык»

Летний новичок столичного ЦСКА, чилийский форвард Виктор Давила порассуждал о своей адаптации в новой команде и рассказал, что каждый день изучает язык новой для себя страны – России.

«Понимаю, что сейчас нужно выучить русский язык. Это мне поможет ещё лучше адаптироваться в команде. Я буду лучше включен в клуб. Русский язык изучаю ежедневно, слушаю, как говорят мои партнеры по команде, слушаю их фразы, отдельные слова, пытаюсь их запоминать и воспроизводить самостоятельно. Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу изъясняться сам», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Давила добавил, что хотел бы больше погрузиться в изучение культуры России.

«Важно обладать знаниями о стране, в которой живёшь», - заключил чилиец.

На данный момент латиноамериканский форвард провёл уже шесть матчей в составе ЦСКА и оформил два ассиста.