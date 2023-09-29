В «Урале» назвали состав на матч с «Ростовом»: Бикфалви в основе

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко назвал имена 11 игроков, которые выйдут сегодня в стартовом составе его команды против «Ростова»:

Помазун, Кулаков, Артём Мамин, Итало, Бегич, Кики, Мишкич, Сиссе, Егорычев, Шеттине, Бикфалви.

Напомним, что в прошлом, девятом туре Премьер-лиги «шмели» также гостили на юге – тогда команда Ганчаренко проиграла всухую лидеру первенства – «Краснодару». На данный момент уральский коллектив занимает в турнирной таблице РПЛ восьмое место, в активе команды – 14 баллов.

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