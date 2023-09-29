Червиченко уверен, что в «Ростове» не задумываются об увольнении Карпина

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Донской коллектив не может выиграть в Российской премьер-лиге пять матчей подряд.

По мнению функционера, в «Ростове» никто не задумывается об отставке Карпина, ведь клуб не тратит большие деньги на футболистов, а играют теми, кого сами и открывают.

«Взять в «Ростов» вместо Карпина какого‑то клоуна, который будет просить дорогих игроков и не сможет работать с молодыми футболистами? Кому это надо?» — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

В пятницу, 29 сентября, «Ростов» сыграет с «Уралом» в рамках десятого тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведет портал LiveResult.