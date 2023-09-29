Давила рассказал, с кем отпразднует первый гол за ЦСКА

Летний новичок атаки столичного ЦСКА Виктор Давила рассказал, как будет праздновать первый гол в составе «армейцев». Он надеется, что это случится уже очень скоро.

«Домашней заготовки празднования пока нет, всего‑навсего жду возможность, когда удастся забить. Очень надеюсь, что это случится уже в ближайшем матче. Единственное, что могу сказать — отпраздную гол с партнерами по команде», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что Давила перебрался в ЦСКА летом из мексиканского «Леона», провёл за московский клуб уже шесть матчей в РПЛ и Кубке России, однако так и не забил. Зато успел отдать две голевые передачи.

В грядущем туре РПЛ «армейцы» Москвы примут дома «Балтику», возглавляет клуб легенда ЦСКА – Сергей Игнашевич.