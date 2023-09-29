Рианчо заявил, что выпустил бы Джикию вместе с Бабичем

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о центральных защитниках «красно-белых».

«Да, Джикия и Бабич оба левши, а Дуарте — правша. Но лично для меня не было бы с этим никаких проблем. Я бы выпустил Георгия и Срджана вместе в центре защиты, почему нет?» — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В последних матчах Российской премьер-лиги основными защитниками «Спартака» стали Срджан Бабич и Алексис Дуарте.

1 октября подопечные Гильермо Абаскаля сойдутся в противостоянии с «Крыльями Советов» в десятом туре РПЛ. Старт поединка должен состояться в 16:30 по мск.

Напомним, Дуарте пополнил состав «Спартака» прошлой зимой, а Бабич присоединился к столичному клубу в минувшее трансферное окно.