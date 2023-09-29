Осипенко попал в старт «Ростова» впервые за два месяца

Впервые за два месяца защитник «Ростова» Максим Осипенко начнёт матч в стартовом составе своего клуба. В последний раз защитник появлялся в нём 29 июля – тогда во втором туре РПЛ ростовчане принимали дома «Зенит» (1:1).

Однако это не первый выход футболиста на поле после травмы – в прошлом туре он сыграл несколько минут против ЦСКА (3:3), выйдя на поле в конце матча.

Ранее мы назвали стартовый состав на сегодняшний домашний матч дончан в РПЛ против «Урала». Подробнее с ним можно ознакомиться здесь.

Отметим, что на данный момент у Осипенко в активе четыре выхода на футбольное поле в сезоне и один забитый гол.