​Карпин выбрал состав «Ростова» на матч с «Уралом»

В пятницу вечером программу десятого тура чемпионата России будет открывать матч между «Ростовом» и «Уралом». Наставник ростовчан Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Голенков.

Матч между «Ростовом» и «Уралом» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

После девяти сыгранных туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.