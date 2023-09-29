Игрок «Факела» рассказал, что изменилось в команде с приходом Ташуева

Защитник воронежского «Факела» Владислав Мастерной рассказал, что изменилось в его команде после того, как пост главного тренера в сентябре занял Сергей Ташуев. Ранее эту должность покинул Вадим Евсеев.

«С приходом нового тренера появились новые требования, плюс увеличилась нагрузка. Свой психологический толчок тоже есть от этого», - делится футболист с «Матч ТВ».

Напомним, что воронежцам в 10-м туре РПЛ придётся сразиться с принципиальным соперником в лице «Сочи» - этот коллектив под руководством Александра Точилина делит с «огнеопасными» зону вылета. Матч состоится послезавтра, 1 октября.

«Когда выходишь на матч, совсем не думаешь: «Вот, мы уже долго не забиваем». Все, что нам остается, — работать», - добавил защитник.