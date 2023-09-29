​Президент «Бешикташа» двумя словами прокомментировал на информацию о Баринове

В прессе появилась информация о том, что хавбек Дмитрий Баринов под занавес летнего трансферного окна мог сменить «Локомотив» на «Бешикташ». Комментарий на этот счёт дал Ахмет Нур Чеби, который занимает должность президента стамбульского клуба.

«Это фейк», - сказал президент «Бешикташа», чьи слова приводит Sport24.

Дмитрий Баринов является капитаном «Ливерпуля». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 30 сентября, - против «Пари НН» на своём поле.