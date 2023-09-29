Давила: «Мне уже рассказали о принципиальности матчей со «Спартаком»

Форвард московского ЦСКА, летний новичок клуба Виктор Давила порассуждал о грядущем дерби против «Спартака».

«Эти матчи стоят особняком, мне уже рассказали о принципиальности противостояний со «Спартаком». Уровень борьбы настолько зашкаливает, что я понимаю – это будет особенная игра», - рассказал легионер «Матч ТВ».

Команды встретятся друг с другом в рамках 11 тура Российской премьер-лиги 8 октября. На данный момент «Спартак» - четвёртый в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – на три очка ниже на девятой строчке.

«Спартак» — хорошая команда с хорошими игроками, они неплохо идут в чемпионате. Будем максимально сфокусированы и сосредоточены, отдадим себя полностью, чтобы победить», - добавил Давила.