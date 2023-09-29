Шикунов: Результаты «Ростова»? Просто ужас

Известный функционер Александр Шикунов, работающий ранее в «Ростове», высказался о последних результатах донского клуба.

«С ЦСКА был просто ужас, в Калининграде тоже. Как проклятые. Не по‑футбольному были потеряны все очки. С ЦСКА еще ладно, беда сзади, против «Балтики» было очень жалко», — приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

После девяти туров подопечные Валерия Карпина занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Сегодня, 29 сентября, «Ростов» примет на своем поле «Урал». Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult, начало события — в 19:00 по мск.

Стоит сказать, что дончане не могут выиграть на протяжении пяти матчей в РПЛ.