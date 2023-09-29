Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-спартаковец назвал очевидным переход Кутепова в «Велес»

29 Сентября 2023 • 17:28 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.35
01.10 16:30

Бывший игрок московского «Спартака» Владислав Пантелеев высказался о переходе другого бывшего спартаковца Ильи Кутепова в состав клуба Второй лиги – «Велеса». И назвал выбор Ильи нового клуба очевидным.

«Полагаю, цель его перехода – игровая практика. Он давно не играл, и травмы были, его выбор очевиден. Он сам говорил, что хотел остаться в Москве. Плюс, он пошел к своему тренеру Евгению Бушманову – он нас в «Спартаке‑2» ещё тренировал», - делится Пантелеев с «Матч ТВ».

Напомним, Кутепов летом свободным агентом покинул клуб Мелбет-Первой лиги – столичное «Торпедо».

Кутепов: Задача — вывести «Велес» в РПЛ к 2026 году

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Илья Кутепов Владислав Пантелеев Велес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
Урал Урал
2.15 3.60 3.50
Видео
30.09.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
7.00 4.40 1.51
Видео
30.09.23 в 14:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1.85 3.80 4.40
Видео
30.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
3.50 3.60 2.15
Видео
30.09.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1.52 4.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
18:19 · Россия. Премьер-лига
Давила: «Ежедневно изучаю русский язык»
18:14 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» назвали состав на матч с «Ростовом»: Бикфалви в основе
18:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко уверен, что в «Ростове» не задумываются об увольнении Карпина
18:09 · Россия. Премьер-лига
Давила рассказал, с кем отпразднует первый гол за ЦСКА
18:00 · Россия. Премьер-лига
Рианчо заявил, что выпустил бы Джикию вместе с Бабичем
17:56 · Россия. Премьер-лига
Осипенко попал в старт «Ростова» впервые за два месяца
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Карпин выбрал состав «Ростова» на матч с «Уралом»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» рассказал, что изменилось в команде с приходом Ташуева
17:46 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Бешикташа» двумя словами прокомментировал на информацию о Баринове
17:44 · Россия. Премьер-лига
Давила: «Мне уже рассказали о принципиальности матчей со «Спартаком»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: Результаты «Ростова»? Просто ужас
17:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-спартаковец назвал очевидным переход Кутепова в «Велес»
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Салтыков уверен, что «Акрон» выйдет в РПЛ
17:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Очень переживаю за «Торпедо»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о поступке Бека Бека: Я не знаю, что у него с головой
Все новости
Рекомендуем