Экс-спартаковец назвал очевидным переход Кутепова в «Велес»

Бывший игрок московского «Спартака» Владислав Пантелеев высказался о переходе другого бывшего спартаковца Ильи Кутепова в состав клуба Второй лиги – «Велеса». И назвал выбор Ильи нового клуба очевидным.

«Полагаю, цель его перехода – игровая практика. Он давно не играл, и травмы были, его выбор очевиден. Он сам говорил, что хотел остаться в Москве. Плюс, он пошел к своему тренеру Евгению Бушманову – он нас в «Спартаке‑2» ещё тренировал», - делится Пантелеев с «Матч ТВ».

Напомним, Кутепов летом свободным агентом покинул клуб Мелбет-Первой лиги – столичное «Торпедо».

Кутепов: Задача — вывести «Велес» в РПЛ к 2026 году