Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Оренбургом».

«Сейчас ни у кого нет лёгких прогулок. Каждая команда умеет играть и обороняться. «Зенит» проиграл «Локомотиву», так что терять очки никак нельзя. «Оренбург» при новом тренере раскрылся с нового ракурса. Конечно, на своём стадионе команда навяжет борьбу. «Зенит» вполне может проиграть «Оренбургу», - сказал Тарханов.

Матч чемпионата России между «Оренбургом» и «Зенитом» стартует 30 сентября в 12:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.