Булыкин — о поступке Бека Бека: Я не знаю, что у него с головой

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин отреагировал на поступок полузащитника «Ниццы» Алексиса Бека Бека, который мог покончить жизнь самоубийством.

Напомним, 22-летний француз выступал в России за московский «Локомотив» (2021-2022).

«Немцы приводили в «Локомотив» всех подряд. Я всегда за российских футболистов, а когда привозят иностранцев, причем таких, то это всегда подозрительно. А что у него с головой, тут не знаю», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне Бека Бека два раза попадал в заявку «Ниццы», но на поле ни разу не вышел.

После шести туров «Ницца» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 12 очков.

Экс-игрок «Локомотива» Бека Бека не стал совершать суицид

