​Умяров рассказал, почему целует запястье перед матчами

Футболист московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, почему перед матчами он всегда целует запястье.

«Делаю так с десяти лет. Там молитовки. Для меня это очень важно. Всегда играю с распечатанным текстом молитв, замотанным на руке», - сказал Умяров, чьи слова приводит Sport24.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 1 октября, - против «Крыльев Советов» на поле соперника.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять очков.