Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов мог перебраться в «Бешикташ» в минувшее трансферное окно.

Как стало известно «РБ Спорту», турецкий клуб снова проявлял интерес к 27-летнему хавбеку минувшим летом. По сведениям источника, «железнодорожники» готовы отпустить Баринова, если за него предложат минимум восемь миллионов евро. Сообщается, что «Бешикташ» должен был сделать официальное предложение «Локомотиву» в последний день летнего трансферного окна, но предложение не поступило.

Напомним, зимой «Бешикташ» уже пробовал купить Баринова, но «красно-зеленых» не устроила предложенная сумма компенсации.

В текущем сезоне футболист провел 11 матчей с учетом РПЛ и Кубка России, отметившись одним забитым мячом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в восемь миллионов евро.