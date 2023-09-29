Рианчо: «Чтобы выиграть трофей, Карпину придётся уйти из «Ростова»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова наставника «Ростова» Валерия Карпина, ранее заявившего о том, что ему неинтересны трофеи.

По мнению испанского специалиста, таким образом Карпин пытается снять давление с себя и со своих футболистов.

«Думаю, что любому тренеры в глубине души хочется выигрывать трофеи. Карпин говорит, что ему это неинтересно? Может быть. Но, скорее всего, он лукавит. Понятно, что вместе с «Ростовом» очень сложно бороться за награды высшей пробы. Чтобы выиграть трофей, Карпину придётся уйти из «Ростова», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После девяти туров РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой ближайший матч южане проведут сегодня, 29 сентября, против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.