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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салтыков: Переход в топ-клуб РПЛ? Я подумаю, но деньги меня не волнуют

29 Сентября 2023 • 16:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.35
01.10 16:30

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о возможном трансфере в топовый российский клуб.

«Я игрок «Крыльев» ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», — приводит слова Салтыкова портал «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых стал автором четырех забитых мячей и двух результативных передач.

Напомним, в минувшее трансферное окно ходили слухи, что в услугах Салтыкова заинтересован ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Никита Салтыков
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