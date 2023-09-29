Салтыков: Переход в топ-клуб РПЛ? Я подумаю, но деньги меня не волнуют

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о возможном трансфере в топовый российский клуб.

«Я игрок «Крыльев» ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», — приводит слова Салтыкова портал «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых стал автором четырех забитых мячей и двух результативных передач.

Напомним, в минувшее трансферное окно ходили слухи, что в услугах Салтыкова заинтересован ЦСКА.