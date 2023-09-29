Юрий Горшков — об игроках «Спартака»: «Они в любой момент могут решить эпизод»

Крайний защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о предстоящей игре со «Спартаком».

«У них высокий уровень исполнителей, и неважно, в какой форме находятся. Они в любой момент могут решить эпизод. Будем готовиться, думаю, будет интересный матч», — приводит слова Горшкова Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

На данный момент «Крылья Советов» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Спартак» с 16 баллами располагается на две позиции ниже.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 1 октября и начнется в 16:30 по столичному времени.