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Юрий Горшков — об игроках «Спартака»: «Они в любой момент могут решить эпизод»

29 Сентября 2023 • 16:24 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.35
01.10 16:30

Крайний защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о предстоящей игре со «Спартаком».

«У них высокий уровень исполнителей, и неважно, в какой форме находятся. Они в любой момент могут решить эпизод. Будем готовиться, думаю, будет интересный матч», — приводит слова Горшкова Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

На данный момент «Крылья Советов» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Спартак» с 16 баллами располагается на две позиции ниже.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 1 октября и начнется в 16:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Юрий Горшков
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