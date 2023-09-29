Агент Селюк считает, что в матче «Ростов» — «Урал» будет забито больше двух мячей

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом».

По мнению эксперта, обе команды любят играть в открытый футбол, поэтому в предстоящей встрече стоит ожидать большого количества забитых мячей.

«Ростов» не очень удачно стартовал. Если вернуться к матчу, то обе команды любят играть в открытый футбол. Поэтому мой прогноз — будет забито больше двух мячей», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Ростов» — «Урал» состоится сегодня, 29 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице, опережая 11-й «Ростов» на пять очков.