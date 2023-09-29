Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление донского клуба в Российской премьер-лиге.

- По итогам десятого тура команда точно не поднимется выше десятого места.Перед началом чемпионата вы ожидали лучшего результата?

- Честно говоря, нет. Я ждал сильных новичков. Мне было очевидно, что без качественных усилений команде будет очень тяжело. К сожалению, новички не усилили команду. Селекция — это одна из причин неудачного старта сезона.

- Карпина сейчас критикуют как тренера. Можете присоединиться к ней?

- В чём-то критика Карпина оправдана, в чём-то огульна. Он в любом случае хороший тренер и заслуженно входит в элиту наших специалистов. К несчастью, он сейчас столкнулся с отсутствием новых идей. Команда играет так же, как два года назад. Противники уже адаптировались.

Сегодня, 29 сентября, «Ростов» примет на своем поле «Урал» в десятом туре РПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало — в 19:00 по мск.