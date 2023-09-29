Алдонин: Не думаю, что ЦСКА и «Балтика» забьют много голов

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался перед матчем десятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Балтика».

«Не думаю, что будет очень много забитых мячей. Я пожелаю победы ЦСКА, а Сергею Николаевичу выправить ситуацию, чтобы избежать зоны вылета», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Перед стартом девятого тура «армейцы» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, а калининградский коллектив идет на 14-й строчке.

Матч ЦСКА – «Балтики» состоится завтра, 30 сентября. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.