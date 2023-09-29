Терёхин: «Ничья на выезде с «Ахматом» будет вполне хорошим результатом для «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Ахматом».

Эксперт выразил надежду на то, что динамовцам удастся надёжно сыграть в обороне и пропустить как можно меньше мячей.

«Ахмат» в этом сезоне показывает грозную игру и ничья на выезде с таким соперником будет вполне хорошим результатом. Но я не думаю, что будет 0:0. Скорее, 1:1. Сейчас не могут забить Смолов и Тюкавин, это нужно исправлять», — цитирует Терёхина «РБ Спорт».

Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится 1 октября и начнётся он в 19:00 по московскому времени.