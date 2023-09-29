Смородская: «Пока ничего выдающегося в работе Галактионова не вижу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о работе главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.

«Пока ничего выдающегося в работе Галактионова не вижу. Разве победа над «Зенитом» — это выдающийся результат?» — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года. После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата России «железнодорожники» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут завтра, 30 сентября, против «Пари НН». Начало — в 14:15 по московскому времени.