Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о некоторых матчах 10-го тура РПЛ.

- «Локомотив» примет «Пари НН», который в таблице идет следом. Как расцениваете шансы «железнодорожников» потерять очки?

- Сейчас вообще матчи непредсказуемые. Уровень соперников выравнивается. Если гости обыграют «Локомотив», ничего сверхъестественного не будет. Хотя после победы над «Зенитом» «железнодорожники» наверняка почувствовали уверенность в своих силах. Поэтому «Пари НН» будет непросто. Недонастроя у хозяев ему ждать не стоит.

- ЦСКА уже пять туров не может выиграть. С «Балтикой» эта серия прервется?

- Ну а где «армейцам» еще набирать очки? Ничего плохого не хочу сказать в адрес «Балтики», но это одна из самых слабых команд РПЛ. Хотя в каждом матче футболисты играют прилично, доставляют много проблем соперникам. Так что простого матча не стоит ожидать. С другой стороны, я думаю, что ЦСКА победит.

- «Краснодар» поедет в гости к «Рубину», который наверняка даст бой. Удивит вас потеря южанами очков?

- Бой-то «Рубин» даст, но результат будет не очень хороший для хозяев. Вроде они играют неплохо, есть моменты, а все равно проигрывают. Неудачно они играют в плане результата. «Краснодар» сейчас на ходу, выглядит прилично. Поэтому, даже при непростой игре гости наберут три очка.

- «Динамо» сыграет в гостях с «Ахматом». Сумеют ли москвичи реабилитироваться за поражение от «Спартака»?

- Это будет очень тяжело сделать. «Ахмат» - сама по себе серьезная команда, а с приходом нового главного тренера она вообще играет здорово. В схожей манере с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром». Игра хорошо поставлена. Особенно «Ахмат» силен дома. Так что считаю фаворитом хозяев. «Динамо» потеряет очки.

Елена Григорьевская