Тарханов — о «Крыльях Советов»: «В этом сезоне они способны на многое, наверное, будут в медалях»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением об игре самарской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что после девяти туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков. По мнению Тарханова, самарцы по праву располагаются на столь высокой строчке, так как им удаётся показывать яркую и открытую игру, несмотря на потерю ряда ведущих игроков.

«В этом сезоне они способны на многое, наверное, будут в медалях. Но нужно посмотреть, надолго ли их хватит», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 1 октября против «Спартака». Начало — в 16:30 по московскому времени.