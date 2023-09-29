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Тарханов — о «Крыльях Советов»: «В этом сезоне они способны на многое, наверное, будут в медалях»

29 Сентября 2023 • 15:08 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.35
01.10 16:30

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением об игре самарской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что после девяти туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков. По мнению Тарханова, самарцы по праву располагаются на столь высокой строчке, так как им удаётся показывать яркую и открытую игру, несмотря на потерю ряда ведущих игроков.

«В этом сезоне они способны на многое, наверное, будут в медалях. Но нужно посмотреть, надолго ли их хватит», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 1 октября против «Спартака». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Тарханов
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