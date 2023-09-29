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Кечинов: «Игра у «Зенита» нестабильная, но питерцы всё равно главные претенденты на золото» эксклюзив

29 Сентября 2023 • 15:20 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
1 4.70 X 4.10 2 1.73
Через 20 ч. 22 мин.

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч «Оренбург» - «Зенит».

- «Зенит» поедет к «Оренбургу». Как расцениваете шансы питерцев продолжать терять очки?

- Будет непростая игра для «Зенита». С приходом нового тренера «Оренбург» немного встряхнулся. Сейчас он показывает ту игру, которая была в прошлом сезоне. Понятно, что фаворитами считаются гости, но им будет непросто.

- В прошлом сезоне «Зенит» после трети дистанции обгонял ближайшего преследователя на четыре очка, а сейчас подошел к этому отрезку с отставанием в четыре балла от «Краснодара». Как это воспринимаете?

- Это хорошо. Тем интереснее будет борьба и дольше сохранится интрига. Много соперников идут рядом. И все они постараются навязать борьбу «Зениту».

- Как вы считаете, в свете очковых потерь «Зенита», повышаются ли шансы на чемпионство других команд? Ведь сейчас они не кажутся такими призрачными, как в предыдущих сезонах.

- Не кажутся. Хотя питерцы набрали неплохую форму. Но потом случилось поражение от «Локомотива». Мне кажется, что проблемы «Зенита» связаны, в том числе, с уходом Малкома. Его сложно заменить. Плюс игра у команды нестабильная, хотя футболистов на два состава наберется. Но я все равно считаю питерцев главными претендентами на золото.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Кечинов Оренбург
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