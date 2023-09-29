Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поединке «Крыльев Советов» и «Спартака».

- Какие ожидания от матча тура «Крылья Советов» - «Спартак»?

- Обе команды играющие. Самарцы дома выглядят очень прилично. У них поставлена игра и в команде молодые ребята, которые понимают философию Осинькина. Поэтому «Спартаку» предстоит очень тяжелый матч. Но если бы я делал прогнозы, то поставил бы на победу «красно-белых». Все-таки состав мастеровитее и интереснее, ну и команда выиграла два последних матча. В защите вырисовывается порядок. Думаю, за счет атакующей линии футболистов «Спартак» должен выиграть. Но это будет тяжелая победа, с разницей в один мяч.

- Вы воспринимаете эту игру, как показательную для «Крыльев Советов» в плане того, имеет ли команда медальные амбиции?

- Конечно. Такие игры, как лакмусовая бумага. Они показывают, на что команда будет претендовать в сезоне.

- Являются ли «Крылья Советов» для вас главным открытием этого сезона?

- Только если по месту в таблице. А если говорить об игре, я каждый сезон смотрю матчи этого клуба, уходят лидеры, приходят молодые ребята, а рисунок игры остается. Это заслуга главного тренера. Игра у команды симпатичная.

Елена Григорьевская