Агент Барбоза считает, что Чалов способен выступать в Италии

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о том, что интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову проявляют итальянские клубы.

По словам Барбозы, будущее Чалова зависит только от него самого.

«Любой талантливый игрок может играть в Италии. Трудно сказать, потянет ли он уровень топ-клубов, Чалов должен сначала попасть туда. Есть топовые футболисты, которые не могут заиграть, и не из-за того, что у них нет качеств, а по субъективным факторам», — приводит слова Барбозы Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 14 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.