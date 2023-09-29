Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на заявления европейских федераций об отказе игры с юниорскими сборными России.

«А чего с ними сделать? Отказываются и ради бога, значит, не будем с ними играть. Надо тоже отказываться и говорить, что те же англичане нам неинтересны. Пройдёт время, нас вернут, и тогда мы будем выдвигать свои условия. Тогда там начнут думать, как извиниться перед нами. Почему они нам угрожают и выставляют свои требования? Почему мы должны соглашаться с ними? Англичане отказались - будем играть с французами и немцами, а с теми же британцами не будем общаться и всё. Зачем пытаться общаться с тем, кому мы неинтересны?» - сказал Масалитин.