Точилин — о словах Юсупова: «На сегодняшний момент уже ничего не исправить»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на слова своего подопечного Артура Юсупова о том, что для попадания в топ-3 РПЛ клубу необходимо вкладывать деньги.

«Не знаю, что Юсупов имел в виду. Что значит «вкладывать деньги»? Трансферы? Окно закрыто. На сегодняшний момент уже ничего не исправить», — цитирует Точилина Sport24.

Специалист также отметил, что и ранее «Сочи» не тратил много денег, однако клубу удавалось находить качественных игроков за средние и небольшие суммы.

После девяти туров РПЛ южане занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.